Zingaretti a Pistoia davanti a pochi intimi: in Rete spunta il paragone impietoso con la piazza di Salvini (Di venerdì 18 settembre 2020) Nicola Zingaretti a Pistoia, in piazza del Duomo per il comizio a sostegno del candidato Giani non ha lasciato quel che si dice un ricordo memorabile. Almeno a dar retta alla documentazione fotografica che circola sui Social in queste ore. Ieri sera, il segretario del Pd doveva imprimere la spinta decisiva all'aspirante governatore di centrosinistra. Ma dalle immagini il risultato non è stato dei migliori. C'è chi ha ironizzato pesantemente sulla debacle del Pd e sullo scarso appeal sugli elettori. Comizio di Zingaretti a Pistoia: zero probabilità di contagio", ha commentato perfidamente il network di centrodestra RadioSavana. Insomma, Con questa partecipazione nessuno corre il rischio di contagiarsi".

