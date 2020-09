Uccide il figlio di 4 mesi | si era addormentato fumando uno spinello

MaurizioReset : RT @Ettore572: Fuma spinello, si addormenta e uccide schiacciato il figlio di 4 mesi - Italia_Notizie : Fuma cannabis e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi: nel sonno rotola sopra di lui e lo uccide - Ettore572 : Fuma spinello, si addormenta e uccide schiacciato il figlio di 4 mesi - forzearmatenews : Fuma spinello, si addormenta e uccide schiacciato il figlio di 4 mesi - Noovyis : (Fuma cannabis e si addormenta nel letto con il figlio di 4 mesi: nel sonno rotola sopra di lui e lo uccide) Playh… -

Ultime Notizie dalla rete : Uccide figlio

"Il caso Pantani è la storia di un uomo e delle sue contraddizioni, di un atleta che è diventato un mito ed è stato poi distrutto. Una vittima che non ha ancora avuto giustizia. Una storia che merita ...Insieme alla figlia tenta di uccidere l'amante del marito. È successo a Boscoreale, in provincia di Napoli, dove i carabinieri hanno arrestato una 46enne e una 20enne. Le due, madre e figlia, una volt ...È in condizioni molto serie nella Rianimazione del Policlinico Riuniti di Foggia, Francesco Traiano, 38enne ferito gravemente ieri mentre si trovava nella sua attività in zona stadio. Perquisizioni pe ...