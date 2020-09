Tomaso Trussardi si confessa | ' La morte di mio fratello è una cicatrice | ma grazie a Michelle sono felice'

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ospite questa settimana a 'Verissimo', che ha scelto il talk di Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva. Una chiacchierata intima e profonda, in cui l'imprenditore ha ...

zazoomblog : Tomaso Trussardi ospite a Verissimo: Con Michelle Hunziker Michelle una connessione profonda - #Tomaso #Trussardi… - inutile_canzone : RT @CinguettaTV: Domani torna VERISSIMO, il vero e unico salotto della televisione. Silvia ospita tra gli altri Alessia Marcuzzi, Tomaso T… - SMSNEWSOFFICIAL : IN ESCLUSIVA A VERISSIMO TOMASO TRUSSARDI: “Mio papà mi ha insegnato la totale adesione al lavoro. Con Michelle sub… - AgenziaOpinione : canale 5 – “ verissimo “ * Tomaso Trussardi: « La morte di mio fratello è una cicatrice che rimane, Con Michelle si… - AgenziaOpinione : Canale 5 – “ Verissimo “ * Sabato 19 settembre in studio LOREDANA BERTè, ALESSIA MARCUZZI, TOMASO TRUSSARDI E GAIA… -

Ultime Notizie dalla rete : Tomaso Trussardi

Sabato 19 settembre, alle ore 16.00, appuntamento con Verissimo su Canale 5. Lei è un’icona e una protagonista assoluta della musica italiana. In esclusiva, Loredana Bertè festeggia con Verissimo i su ...Ospite a Verissimo per la sua prima intervista tv, l'imprenditore si racconta tra famiglia, lavoro e amore: "Con Michelle (Hunziker) si è creata subito una connessione profonda, oggi sono un uomo feli ...Ospite questa settimana a "Verissimo" Tomaso Trussardi, che ha scelto il talk di Silvia Toffanin per la sua prima intervista televisiva. Una chiacchierata intima e profonda, in cui l'imprenditore ha p ...