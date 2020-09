Spagna, Francia e Regno Unito valutano nuove restrizioni anti-Covid. Israele entra in lockdown per tre settimane (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Coronavirus torna a spaventare l’Europa, ma anche Israele che da oggi torna in lockdown. Spagna, Francia e Regno Unito, hanno già iniziato ad inasprire le misure dopo un nuovo e preoccupante aumento dei contagi. In Spagna – con circa 5mila contagi al giorno – a preoccupare è, soprattutto, la situazione nei quartieri popolari a sud di Madrid e le città circostanti. Anche la Gran Bretagna – con circa 3mila casi al giorno – si prepara ad attuare, da martedì prossimo, un lockdown locale che interesserà oltre 15 milioni di abitanti. Da oggi sono entrate in vigore nuove restrizioni nel nord-est del Paese, con ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 18 settembre 2020) Il Coronavirus torna a spaventare l’Europa, ma ancheche da oggi torna in, hanno già iniziato ad inasprire le misure dopo un nuovo e preoccupante aumento dei contagi. In– con circa 5mila contagi al giorno – a preoccupare è, soprattutto, la situazione nei quartieri popolari a sud di Madrid e le città circost. Anche la Gran Bretagna – con circa 3mila casi al giorno – si prepara ad attuare, da martedì prossimo, unlocale che interesserà oltre 15 milioni di abit. Da oggi sonote in vigorenel nord-est del Paese, con ...

dellorco85 : Italia e Germania proseguono la salita verso i 2000 contagi al giorno. Spagna e Francia già fuori controllo con 10.… - mante : Oggi 10764 nuovi casi in Spagna. 9843 in Francia. Nel giro di poco entrambi i paesi dovranno prendere alcune decisi… - minGiustizia : Il ministro della Giustizia @AlfonsoBonafede ha presentato agli omologhi di Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi,… - MariaCostaBonec : RT @999nuvola: #COVID__19 il pericolo è ovunque, ma Francia, Spagna e #RegnoUnito sono messi peggio di noi. La speranza è di NON raggiunger… - leclerckkonenn7 : In Spagna e Francia o fanno 1 mln di tamponi al giorno o stanno veramente ai piedi di cristo... rispettivamente olt… -