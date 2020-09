Snowpiercer | Recensione e trama

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 18 settembre 2020) Basato sul romanzo grafico francese “La Transperceneige“, “” di Bong Joon-ho inizia in un futuro non troppo lontano mentre l’umanità tenta un ultimo tentativo di fermare una volta per tutte la diffusione del riscaldamento globale. Inutile dire che il piano fallisce in modo spettacolare e getta il mondo in una nuova era glaciale che causa l’estinzione di tutte le forme di vita. Fortunatamente, prima che tutto questo accadesse, il ricco industriale Wilford, prendendo diverse pagine da Ayn Rand, ha costruito un treno di lusso ad alta velocità che può girare il globo senza fermarsi o subire gli effetti del tempo fuori. Ora, gli ultimi resti dell’umanità risiedono sul treno: le persone benestanti che vivono comodamente nei vagoni con le masse povere e oppresse bloccate dietro in spazi ...