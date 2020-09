Scuola, Torre del Greco Posticipa La Riapertura (Di venerdì 18 settembre 2020) Giovanni Palomba, sindaco di Torre del Greco, firma un’ordinanza che Posticipa al 1 ottobre la Riapertura delle scuole del territorio comunale. La Riapertura Posticipata delle scuole è causata dalle condizioni di sicurezza degli istituti, che non sono ancora in grado di accogliere al meglio gli alunni. “Abbiamo cercato di accogliere, nel modo più opportuno, le … Leggi su youreduaction (Di venerdì 18 settembre 2020) Giovanni Palomba, sindaco didel, firma un’ordinanza cheal 1 ottobre ladelle scuole del territorio comunale. Lata delle scuole è causata dalle condizioni di sicurezza degli istituti, che non sono ancora in grado di accogliere al meglio gli alunni. “Abbiamo cercato di accogliere, nel modo più opportuno, le …

vatenacttencass : Il premier Conte, visita a sorpresa in una scuola di Torre Angela - romasulweb : Conte visita una scuola di Torre Angela, ma dimentica il M5s che governa Comune e Municipio - romasulweb : Conte in visita a Torre Angela: blitz a sorpresa del premier alla scuola di via Poseidone - Notiziedi_it : Il premier Conte, visita a sorpresa in una scuola di Torre Angela - Notiziedi_it : Scuola, Torre del Greco rinvia l’inizio al primo ottobre -