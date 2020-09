Salone di Ginevra - Potrebbe tornare nel 2021 con una formula da tre giorni

(Di venerdì 18 settembre 2020) Ildinel, ma con unae modalità differenti dal solito. Previo via libera delle autorità locali, levento durerebbe infatti solo tree sarebbe aperto esclusivamente ai media. Ad anticipare la notizia è stata la testata Automotive News, dopo la visione di una brochure esplicativa dellevento e contenente un tariffario proposto alle Case. Fino a questo momento, nessun costruttore ha confermato la propria presenza a una possibile edizione della kermesse nellanno prossimo.Il testimone è passato a Palexpo. Secondo le indiscrezioni, alle Case automobilistiche sarebbe stato offerto un pacchetto che include i costi degli stand e le sistemazioni per gli ospiti, con prezzi da 140 mila a 700 mila euro ...

SeleneM_xx : RT @quattroruote: #Salone di #Ginevra, l'evento potrebbe tornare nel 2021 con una formula da tre giorni ------> - Weltschmerz_xx : RT @quattroruote: #Salone di #Ginevra, l'evento potrebbe tornare nel 2021 con una formula da tre giorni ------> - quattroruote : #Salone di #Ginevra, l'evento potrebbe tornare nel 2021 con una formula da tre giorni ------>… - f1motogpreal : UFFICIALE: SALONE DI GINEVRA 2021 CANCELLATO - FiUCeR : @Andreav35296822 @icebergfinanza Ti correggo. Il lancio di presentazione è stato fatto a marzo 2019 salone di Ginev… -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Ginevra

Motor1.com Italia

Una 3 giorni solo per i media, con tutte le novità per i giornalisti e 3 differenti pacchetti per le Case auto ...La premiere era stata programmata sul palcoscenico del Salone di Ginevra, non pervenuto causa Coronavirus. Allora la carrozzeria Touring Superleggera aveva ipotizzato il lancio al Festival of Speed di ...Lo YouTuber Shmee150 ha messo le mani su una delle auto più rare e veloci di sempre guidandola in un’autostrada senza limiti di velocità Shmee150 ha regolarmente accesso ad alcuni veicoli straordinari ...