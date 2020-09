Recovery Fund, Gualtieri fissa i paletti: ambizione e concretezza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Se un progetto finanziato col Recovery Fund non viene realizzato nei tempi previsti “succede che non arrivano i soldi. Quindi vanno scelti bene i programmi”. Così il Ministro dell’economia, Roberto Gualtieri, intervistato a Omnibus su LA7. “Da un parte bisogna essere ambiziosi – ha spiegato – dall’altro bisogna che questi progetti siano concreti, realizzabili e che diano garanzia che possano essere portati a termine negli anni del Recovery e questo è uno degli elementi che stiamo tenendo in considerazione con grande attenzione”. Poi un passaggio sulla situazione attuale che nasconde un neanche tanto velato apprezzamento all’azione di Governo. “Tutti avevano pronosticato autunni caldi e disastri, siamo colpiti ma il Paese ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Se un progetto finanziato colnon viene realizzato nei tempi previsti “succede che non arrivano i soldi. Quindi vanno scelti bene i programmi”. Così il Ministro dell’economia, Roberto, intervistato a Omnibus su LA7. “Da un parte bisogna essere ambiziosi – ha spiegato – dall’altro bisogna che questi progetti siano concreti, realizzabili e che diano garanzia che possano essere portati a termine negli anni dele questo è uno degli elementi che stiamo tenendo in considerazione con grande attenzione”. Poi un passaggio sulla situazione attuale che nasconde un neanche tanto velato apprezzamento all’azione di Governo. “Tutti avevano pronosticato autunni caldi e disastri, siamo colpiti ma il Paese ...

