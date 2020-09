Porfiria epatica acuta | nuovi dati dallo studio ENVISION

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 18 settembre 2020): givosiran efficace e sicuro anche a 12 mesi nella fase di estensione in aperto delloSono stati presentati in occasione del congresso annuale EASL, tenutosi quest’anno in modalità virtuale causa Covid-19, i risultati ad interim (12 mesi) della fase di estensione in aperto dellosull’impiego di givosiran, farmaco… L'articolo Corriere Nazionale.