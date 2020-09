Pago è Francesco Gabbani – Video – Tale e Quale Show 2020 (Di venerdì 18 settembre 2020) Pago è il secondo concorrente ad esibirsi nella prima puntata di Tale e Quale Show 2020. Lo vediamo nelle vesti di Francesco Gabbani, due volte vincitore di Sanremo e ancora in cima alle vette discografiche. Interpreta una delle sue hit più famose, Viceversa. Quale sarà il verdetto per Pago? La sua versione di Francesco Gabbani riuscirà a convincere i giudici? Le prove sono andate fin troppo bene e sembra proprio che anche dal punto di vista del look e dei movimenti, il concorrente abbia imbroccato tutto. Pago è Francesco Gabbani a Tale e Quale Show ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)è il secondo concorrente ad esibirsi nella prima puntata di. Lo vediamo nelle vesti di, due volte vincitore di Sanremo e ancora in cima alle vette discografiche. Interpreta una delle sue hit più famose, Viceversa.sarà il verdetto per? La sua versione diriuscirà a convincere i giudici? Le prove sono andate fin troppo bene e sembra proprio che anche dal punto di vista del look e dei movimenti, il concorrente abbia imbroccato tutto....

IvanaDegennaro : RT @njhsmilee: adesso l’ho risentito ed è stato proprio bravo! non è identico, perché Francesco ha davvero un timbro unico ed inimitabile,… - njhsmilee : adesso l’ho risentito ed è stato proprio bravo! non è identico, perché Francesco ha davvero un timbro unico ed inim… - Ritastoessel : Ma Pago è bravissimo. È quasi uguale a Gabbani. In alcuni punti è proprio identico a Francesco ?? #taleequaleshow - Elaman58 : Francesco Monte molto più bravo di Pago. E l'ultimo dovrebbe fare il 'cantante' #taleequaleshow - TooMuchNiki : Pago che deve fare Gabba è già tragico povero Francesco #talequaleshow -