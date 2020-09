Minori | comitato Femminicidio in vita | “Contrari a ‘memorandum’ esperti separazioni”

Leggi su dire

(Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA – “Anche al comitato Femminicidio in Vita è giunto il ‘Memorandum’ firmato da oltre 100 autoreferenziati intellettuali, accademici e professionisti esperti in materia Psicoforense redatto dal prof. Guglielmo Gulotta, la Dott. Laura Volpini e il prof. Giovanni Battista Camerini. Stiamo parlando di 100 ‘professionisti’ capaci di appellarsi, durante le cause di separazione, a un costrutto ideologico, e non certo scientifico come l’alienazione parentale che apre le porte al ‘conflitto genitoriale’?”. Così il Comitato Femminicidio in Vita, in un comunicato, prende posizione contro il memorandum inviato alla Commissione Femminicidio al Senato.