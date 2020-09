"Mi ha portato un regalo dalla Colombia". Prego? Droga, la pazzesca confessione della contessa De Blanck (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembra una soap la vita di Patrizia De Blanck. E le sue esperienze diventano, sempre, un siparietto. Siamo ovviamente alla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. In giardino parte lo show. “Questo mio amico va in Colombia, mi porta dei semi di quella che dice essere una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi", ricorda la De Black, "Non sai che belli mi aveva detto". La contessa racconta persino di aver piantato i semi in terrazza. “Le piante cominciano a crescere, sempre più alte. Una specie di foresta, meravigliosa, ma i fiori non arrivavano mai, le foglie sono sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta”, svela ai concorrenti. Ma poi il colpo di scena. Il giardiniere si accorge di questa piante e resta sulle spine. "Mi guarda stranito, gli ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Sembra una soap la vita di Patrizia De. E le sue esperienze diventano, sempre, un siparietto. Siamo ovviamente alla casa del Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini in onda su Canale 5. In giardino parte lo show. “Questo mio amico va in, mi porta dei semi di quella che dice essere una pianta meravigliosa che fa dei fiori stupendi", ricorda la De Black, "Non sai che belli mi aveva detto". Laracconta persino di aver piantato i semi in terrazza. “Le piante cominciano a crescere, sempre più alte. Una specie di foresta, meravigliosa, ma i fiori non arrivavano mai, le foglie sono sempre più lunghe, la foresta sempre più fitta”, svela ai concorrenti. Ma poi il colpo di scena. Il giardiniere si accorge di questa piante e resta sulle spine. "Mi guarda stranito, gli ...

