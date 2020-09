Mattino 5: insulti pesanti tra vegetariani, vegani e onnivori (Di venerdì 18 settembre 2020) A Mattino 5 si è tornato a discutere di una questione che, negli ultimi anni, è sempre più attuale. Mangiare la carne fa davvero male? Qualcuno dice di se e, per sicurezza, ha eliminato anche moltissimi altri alimenti… Il tema principale della puntata di oggi di Mattino 5 ha riguardato l’alimentazione. Dopo la protesta a Milano della Presidente delle “iene vegane“, Alessandra Di Lenge, infatti, si è riapertoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 18 settembre 2020) A5 si è tornato a discutere di una questione che, negli ultimi anni, è sempre più attuale. Mangiare la carne fa davvero male? Qualcuno dice di se e, per sicurezza, ha eliminato anche moltissimi altri alimenti… Il tema principale della puntata di oggi di5 ha riguardato l’alimentazione. Dopo la protesta a Milano della Presidente delle “iene vegane“, Alessandra Di Lenge, infatti, si è riapertoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Ozgur_Ezgi79 : @fieldsofgold__ Su IG sulla pagina Mediaset molte sono state bloccate, offese di ogni tipo insulti a go go,vi posto… - Nadee38190786 : RT @BlaackR6s: Eh niente, startiamo ranked alle 4:20 del mattino, prendiamo @j3n4R6s e compagnia e decidiamo di non giocare la partita. Man… - Drflex420 : RT @BlaackR6s: Eh niente, startiamo ranked alle 4:20 del mattino, prendiamo @j3n4R6s e compagnia e decidiamo di non giocare la partita. Man… - BlaackR6s : Eh niente, startiamo ranked alle 4:20 del mattino, prendiamo @j3n4R6s e compagnia e decidiamo di non giocare la par… - Effegilo : @darioricci1292 Credo che Scanzi insulti anche la sua immagine riflessa sulla specchio al mattino quando si aggiusta la barba....???????? -