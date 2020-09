Léon Foucault interpreta il movimento di rotazione (Di venerdì 18 settembre 2020) Léon Foucault nasceva oggi 18 settembre nel 1819. Famoso fisico francese, è ricordato soprattutto per aver interpretato il movimento di rotazione del piano di oscillazione di un pendolo, utile a dimostrare l’effettività della rotazione terrestre. In tanti avevano tentato di dimostrare attraverso il metodo scientifico, quindi con esperimenti pratici, la rotazione terrestre senza però raggiungere risultati soddisfacenti. Che la Terra girasse ne erano convinti in molti, da tempo la teoria Copernicana aveva soppiantato tutte le altre che volevano la Terra fissa e immobile nello spazio. Il Pendolo di Léon Foucault Precedentemente testato nella cantina di casa sua, l’esperimento del pendolo avvenne pubblicamente nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020) Léonnasceva oggi 18 settembre nel 1819. Famoso fisico francese, è ricordato soprattutto per averto ildidel piano di oscillazione di un pendolo, utile a dimostrare l’effettività dellaterrestre. In tanti avevano tentato di dimostrare attraverso il metodo scientifico, quindi con esperimenti pratici, laterrestre senza però raggiungere risultati soddisfacenti. Che la Terra girasse ne erano convinti in molti, da tempo la teoria Copernicana aveva soppiantato tutte le altre che volevano la Terra fissa e immobile nello spazio. Il Pendolo di LéonPrecedentemente testato nella cantina di casa sua, l’esperimento del pendolo avvenne pubblicamente nel ...

