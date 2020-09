Jimi Hendrix, il “maestro dello spettacolo” (Di venerdì 18 settembre 2020) Jimi Hendrix – ritratto a matita e carboncino fatto da Freddie Mercury “Jimi Hendrix era semplicemente fantastico, un bellissimo uomo, un maestro dello spettacolo e un musicista appassionato. Perlustravo il paese per vederlo ogni volta che suonava, perché aveva davvero tutto quello che ogni rock’n roll star dovrebbe avere: tutto lo stile e la presenza. Faceva solo un’entrata e tutto il posto andava a fuoco. Viveva tutto quello che io volevo essere”.Freddie Mercury E’ così che il leggendario Freddie Mercury descriveva il suo idolo Jimi Hendrix, il più grande chitarrista di tutti i tempi. Anche se sono passati 50 anni dalla sua dipartita, il suo ricordo vive e resta immortale nel cuore di tutti gli amanti del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 18 settembre 2020)– ritratto a matita e carboncino fatto da Freddie Mercury “era semplicemente fantastico, un bellissimo uomo, un maestrospettacolo e un musicista appassionato. Perlustravo il paese per vederlo ogni volta che suonava, perché aveva davvero tutto quello che ogni rock’n roll star dovrebbe avere: tutto lo stile e la presenza. Faceva solo un’entrata e tutto il posto andava a fuoco. Viveva tutto quello che io volevo essere”.Freddie Mercury E’ così che il leggendario Freddie Mercury descriveva il suo idolo, il più grande chitarrista di tutti i tempi. Anche se sono passati 50 anni dalla sua dipartita, il suo ricordo vive e resta immortale nel cuore di tutti gli amanti del ...

