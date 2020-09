Israele torna a chiudere tutto, nuovo lockdown a partire da oggi (Di venerdì 18 settembre 2020) torna l’incubo lockdown. L’Israele è il primo paese al mondo che chiude tutto dopo la pandemia di inizio covid a marzo e aprile. Dalle 14 di oggi il paese chiuderà scuole, centri commerciali e negozi per almeno tre settimane. Israele: 5 mila casi al giorno La decisione si è resa necessaria dopo una serie di contagi allarmanti con più di 5 mila casi al giorno, solo ieri si sono registrati 6 mila nuovi infetti in 24 ore con l’11% di tamponi positivi. Centri commerciali, alberghi, negozi, scuole di ogni ordine e grado saranno chiusi. Mentre ai cittadini sarà vietato spostarsi per più di 500 metri da casa se non per esigenze strettamente essenziali (cibo e farmaci). Mentre le strutture religiose resteranno aperte ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 18 settembre 2020)l’incubo. L’è il primo paese al mondo che chiudedopo la pandemia di inizio covid a marzo e aprile. Dalle 14 diil paese chiuderà scuole, centri commerciali e negozi per almeno tre settimane.: 5 mila casi al giorno La decisione si è resa necessaria dopo una serie di contagi allarmanti con più di 5 mila casi al giorno, solo ieri si sono registrati 6 mila nuovi infetti in 24 ore con l’11% di tamponi positivi. Centri commerciali, alberghi, negozi, scuole di ogni ordine e grado saranno chiusi. Mentre ai cittadini sarà vietato spostarsi per più di 500 metri da casa se non per esigenze strettamente essenziali (cibo e farmaci). Mentre le strutture religiose resteranno aperte ...

