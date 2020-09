Halep, Pliskova e Mertens ai quarti degli Internazionali d'Italia (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA - La ceca Karolina Pliskova e la belga Elise Mertens , rispettivamente teste di serie numero 2 e 11, si affronteranno nel primo quarto di finale degli Internazionali d'Italia femminili, in corso ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 18 settembre 2020) ROMA - La ceca Karolinae la belga Elise, rispettivamente teste di serie numero 2 e 11, si affronteranno nel primo quarto di finaled'femminili, in corso ...

WeAreTennisITA : L’ennesimo capolavoro di Lorenzo Musetti ci regala un tabellone con 4 italiani agli ottavi di finale, come non succ… - VdVSport : ?? #Tennis #IBI20 Nel derby kazako vince in rimonta la Putintseva (4-6, 7-6, 6-2). Nessun problema per ???? Karolina… - flamminiog : RT @WeAreTennisITA: L’ennesimo capolavoro di Lorenzo Musetti ci regala un tabellone con 4 italiani agli ottavi di finale, come non succedev… - gallian_c : RT @WeAreTennisITA: L’ennesimo capolavoro di Lorenzo Musetti ci regala un tabellone con 4 italiani agli ottavi di finale, come non succedev… - Dariadda : RT @WeAreTennisITA: L’ennesimo capolavoro di Lorenzo Musetti ci regala un tabellone con 4 italiani agli ottavi di finale, come non succedev… -

Ultime Notizie dalla rete : Halep Pliskova Halep e Pliskova ai quarti: sconfitte in rimonta Yamastremska e Blinkova La Gazzetta dello Sport Internazionali: Halep, Pliskova e Mertens ai quarti

ROMA - Yulia Putintseva vince il derby kazako contro la connazionale Elena Rybakina con il punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-2 e accede così ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, dove affronter ...

Internazionali di Roma 2020 LIVE: fuori Sinner, Berrettini ai quarti

La diretta della quinta giornata del torneo combined ATP/WTA di Roma. Subito Sinner contro Dimitrov e il derby azzurro tra Berrettini e Travaglia. Musetti contro Koepfer non prima delle 17. Djokovic n ...

Tennis: a Roma avanti Berrettini e Sinner, ko Caruso e Cecchinato

FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma Matteo Berrettini ha vinto 7-5 6-1 con l’argentino Coria. Jannick Sinner ha superato 6-1 6-7 6-2 il greco Tsitsipas. Stefano T ...

ROMA - Yulia Putintseva vince il derby kazako contro la connazionale Elena Rybakina con il punteggio di 4-6, 7-6(3), 6-2 e accede così ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia, dove affronter ...La diretta della quinta giornata del torneo combined ATP/WTA di Roma. Subito Sinner contro Dimitrov e il derby azzurro tra Berrettini e Travaglia. Musetti contro Koepfer non prima delle 17. Djokovic n ...FRANCESCO LOIACONO - Nel primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma Matteo Berrettini ha vinto 7-5 6-1 con l’argentino Coria. Jannick Sinner ha superato 6-1 6-7 6-2 il greco Tsitsipas. Stefano T ...