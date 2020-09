Grande Fratello Vip, Flavia Vento e la “fuga” notturna: «Provato a mettermi in gioco. Ho abbandonato tutti i reality per i cani» (Di venerdì 18 settembre 2020) Flavia Vento spiega le ragioni della sua uscita volontaria e improvvisa dal Grande Fratello Vip. Flavia Vento ha preso parte al reality condotto da Alfonso Signorini per poi abbandonarlo dopo circa 24 ore, nel mezzo della notte, salutando coinquilini e spettatori. Per Flavia Vento la mancanza dei suoi cani è stata troppo forte da sopportare: «Per me i miei cani sono come dei figli – ha spiegato in un’intervista a “Il giornale” – Li amo con tutta me stessa. Tuttavia, sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 18 settembre 2020)spiega le ragioni della sua uscita volontaria e improvvisa dalVip.ha preso parte alcondotto da Alfonso Signorini per poi abbandonarlo dopo circa 24 ore, nel mezzo della notte, salutando coinquilini e spettatori. Perla mancanza dei suoiè stata troppo forte da sopportare: «Per me i mieisono come dei figli – ha spiegato in un’intervista a “Il giornale” – Li amo con tutta me stessa. Tuttavia, sapere che possono fare affidamento solo su di me mi crea agitazione. Infatti, né mia madre né mia sorella mi sono vicine per prendermi cura di loro. Sento di avere una ...

