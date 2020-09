Gp Emilia Romagna, FP1 Moto2: Bastianini primo leader (Di venerdì 18 settembre 2020) L’Emilia Romagna sorride ai piloti italiani, come dimostrano i tempi della FP1 della Moto2. Enea Bastianini firma il miglior crono in quella che è la sua pista di casa (è originario di Rimini), accarezzando addirittura il record della pista. Il “Bestia” primeggia la sessione con 1’36″262, appena un decimo in più del 1’26″170 che porta la firma di Sam Lowes. L’inglese oggi al Marc VDS Racing conclude la mattinata con il terzo tempo, dietro a Bastianini ed a Thomas Luthi. Lo svizzero della IntactGP ottiene il crono negli ultimi dieci minuti, in configurazione “time attack”. Tom arriva a 171 millesimi di distacco da Bastianini. La buona giornata dei piloti italiani non si vede solo dal numero 33. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 18 settembre 2020) L’sorride ai piloti italiani, come dimostrano i tempi della FP1 della. Eneafirma il miglior crono in quella che è la sua pista di casa (è originario di Rimini), accarezzando addirittura il record della pista. Il “Bestia” primeggia la sessione con 1’36″262, appena un decimo in più del 1’26″170 che porta la firma di Sam Lowes. L’inglese oggi al Marc VDS Racing conclude la mattinata con il terzo tempo, dietro aed a Thomas Luthi. Lo svizzero della IntactGP ottiene il crono negli ultimi dieci minuti, in configurazione “time attack”. Tom arriva a 171 millesimi di distacco da. La buona giornata dei piloti italiani non si vede solo dal numero 33. ...

MotoGP : Good morning and welcome to... ?? The Gran Premio TISSOT dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini at the Misan… - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna [aggiornamento delle 10:41] - repubblica : Covid, test gratis in farmacia per alunni e genitori in Emilia-Romagna - messorina52 : RT @marcodimaio: Anche gli amici toscani stanno dimostrando che #inToscanaunvisivole, come è successo in Emilia-Romagna qualche mese fa. Bu… - PpPagliaro : RT @marcodimaio: Anche gli amici toscani stanno dimostrando che #inToscanaunvisivole, come è successo in Emilia-Romagna qualche mese fa. Bu… -