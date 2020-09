Ford F-150 EV - Spunta un teaser del pick-up elettrico - VIDEO (Di venerdì 18 settembre 2020) Parlando degli investimenti destinati all'impianto di River Rouge, in Michigan, la Ford ha confermato per il 2022 l'arrivo della prima versione elettrica di serie nella storia dell'F-150. Nelle ultime ore, l'Ovale Blu ha quindi pubblicato un teaser e un VIDEO dei collaudi del pick-up, replicando così alle mosse delle dirette concorrenti che stanno lavorando su progetti analoghi. Un unico, grande Led frontale. L'immagine diffusa offre una prima vista limitata del frontale, ma risulta comunque sufficiente a fornire alcune indicazioni chiave. Se infatti il profilo a Led perimetrale trasforma l'aspetto dell'F-150 così come lo conosciamo, la vettura presenta al tempo stesso diversi elementi comuni alla versione attualmente in commercio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che l'EV dovrà convivere ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 18 settembre 2020) Parlando degli investimenti destinati all'impianto di River Rouge, in Michigan, laha confermato per il 2022 l'arrivo della prima versione elettrica di serie nella storia dell'F-150. Nelle ultime ore, l'Ovale Blu ha quindi pubblicato une undei collaudi del-up, replicando così alle mosse delle dirette concorrenti che stanno lavorando su progetti analoghi. Un unico, grande Led frontale. L'immagine diffusa offre una prima vista limitata del frontale, ma risulta comunque sufficiente a fornire alcune indicazioni chiave. Se infatti il profilo a Led perimetrale trasforma l'aspetto dell'F-150 così come lo conosciamo, la vettura presenta al tempo stesso diversi elementi comuni alla versione attualmente in commercio. Non potrebbe essere altrimenti, visto che l'EV dovrà convivere ...

Ford non sarà il primo costruttore a commercializzare un pickup elettrico ma il suo futuro F-150 a batteria sarà uno dei più interessanti. Il debutto è atteso per la metà del 2022. Per tenere alta l'a ...

Ford Bronco Raptor, la variante sportiva col V6 da 400 cavalli?

Ford Bronco Raptor sta arrivando. La versione sportiva del fuoristrada duro e puro sta ultimando i test. Ford non rivela il nome e la vocazione, ma l’immagine ufficiale pubblicata su Twitter è abbasta ...

Ford F-150, variante full electric entro metà 2022

Ed è proprio il mercato statunitense quello su cui Ford punterà di più, essendo l’F-150 il modello più venduto dal marchio. Non a caso la gamma pick-up e veicoli commerciali è quella che genera il mag ...

