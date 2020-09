MediasetTgcom24 : Firenze, trapiantata bimba un anno colpita leucemia e positiva al Covid-19 #OspedaleMeyer -

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - Una bambina di un anno e cinque mesi, positiva al Coronavirus, è stata sottoposta lo scorso agosto a un trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche per curare una forma di leucemia mieloide ad alto rischio.