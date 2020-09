ENEA brevetta metodo di “scrittura” laser per schermi digitali (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato e brevettato i ricercatori ENEA del Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-schermi auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata. “L’innovazione può essere descritta immaginando un raggio laser con specifiche caratteristiche che ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovodi “scrittura”diretta di nanoparticelle che consentirebbe di abbattere i costi di produzione dei singoli componenti. È quanto hanno realizzato eto i ricercatoridel Laboratorio Micro e Nanostrutture per la Fotonica del Centro Ricerche di Frascati, nell’ambito del progetto europeo MILEDI che ha sviluppato micro-auto insieme al Centro Ricerche Fiat e all’azienda francese MICROOLED che sviluppa microdisplay nel settore della realtà aumentata. “L’innovazione può essere descritta immaginando un raggiocon specifiche caratteristiche che ...

(Teleborsa) - Realizzare nanocristalli per display ipertecnologici, ad esempio di smartphone, TV e realtà aumentata grazie a un nuovo metodo di “scrittura” laser diretta di nanoparticelle che consenti ...

