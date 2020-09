Daniela Martani discute con Pregliasco: «I vegani non prendono il Covid» (Di venerdì 18 settembre 2020) Il surreale dibattito, se così lo vogliamo chiamare, a Mattino Cinque tra Daniela Martani e il professor Pregliasco si basa sulla pretesa della prima di essere un’evidenza scientifica: vegana da trent’anni, i suoi esami sono perfetti e non prende mai un raffreddore. Tutto questo per sostenere – parlando con uno scienziato – che i vegani non prendono il coronavirus per via della loro alimentazione. Il discorso è in realtà più complesso di così e Pregliasco spiega il ruolo dell’alimentazione corretta per difendersi dalle malattie chiarendo però anche che essere vegani non protegge dal Covid. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, per il virologo Pregliasco ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 18 settembre 2020) Il surreale dibattito, se così lo vogliamo chiamare, a Mattino Cinque trae il professorsi basa sulla pretesa della prima di essere un’evidenza scientifica: vegana da trent’anni, i suoi esami sono perfetti e non prende mai un raffreddore. Tutto questo per sostenere – parlando con uno scienziato – che inonil coronavirus per via della loro alimentazione. Il discorso è in realtà più complesso di così espiega il ruolo dell’alimentazione corretta per difendersi dalle malattie chiarendo però anche che esserenon protegge dal. LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, per il virologo...

Notiziedi_it : Mattino 5, Daniela Martani “vegani non prendono il Covid”. Federica Panicucci: “ora basta!” | Video Mediaset - Emanuele4Music : Mattino 5, Daniela Martani “vegani non prendono il Covid”. Federica Panicucci: “ora basta!” | Video Mediaset… - Gubba20488571 : @Simone_Susinna @fede_panicucci Grazie alesandro ...daniela martani ho 2 maiali gli cresco io....a dicembre li amma… - nn_snunasignora : Ma daniela martani esattamente in cosa è laureata? #Mattino5 - _delilah8 : Tonon è proprio un passo in avanti. Ha smontato Daniela Martani in due secondi. #Mattino5 -