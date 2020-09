Charlize Theron | «Non esco con un uomo da cinque anni»

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 18 settembre 2020) Nessun senso di solitudine. Charlize Theron, che ospite giovedì del Drew Barrymore Show ha acconsentito a parlare della sua vita privata, ha spiegato di non aver avuto nessun appuntamento negli ultimi cinque anni. «Sento di essere a un punto nella mia vita in cui un uomo, se voglia farne parte, dovrebbe arrivare con enormi credenziali. Non quel tipo di credenziali cui è normale pensare, ma le credenziali necessarie a stare al passo con la mia vita. Ho una vita meravigliosa e chiunque voglia farne parte deve essere in grado di portarvi altrettanta meraviglia e magari qualcosa di più, perché di meno non lo accetterei», ha detto l’attrice, che da sola sta crescendo i figli Jackson e August, adottati entrambi da mamma single.