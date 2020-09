Antonella Mosetti dopo anni la verità su Aldo Montano | “Non volevo più essere sua…”

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 18 settembre 2020) La loro storia d’amore è finita nel 2012,seidi grande amore.formavano una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo: belli e innamorati, cosa si poteva chiedere di più? Erano ovunque, sulle copertine dei giornali e nei cuori degli italiani; poi, un giorno, è finita… ma cosa è successo veramente? Scopriamolo insieme.: “Io ci stavo impazzendo”aveva scelto il suo profilo Twitter per dare l’annuncio ufficiale, in prima persona, con parole oneste e sofferte ( “Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. Anche quando si parla di Amore. Ed in questo caso lo ...