Agroalimentare | Ismea | in primi 6 mesi export a 22 | 1 mld +3 | 5% 3

(Di venerdì 18 settembre 2020) (Adnkronos) - Le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani verso la Germania, primo paese di destinazione in assoluto, hanno raggiunto nei primi sei mesi del 2020 un valore pari a 3,8 miliardi di euro (il 17,1% dell'export complessivo), in aumento del 6,6% su base annua. Il comparto che ha mostrato maggiori incrementi è stato quello dei "cereali e derivati" (+18,6%, per 530 mln di euro di export), e più in particolare, le paste alimentari (+25,0%, per 248,5 mln di euro) e i prodotti della panetteria, pasticceria e biscotteria (+6,1%, per 160,7 mln di euro). In netto aumento anche le esportazioni di "ortaggi freschi e trasformati" (+12,0% per 575 mln di euro), dove risulta in particolare crescita l'export di cavoli, cavolfiori ecc.4 (+35,1% per 61 mln di euro).

