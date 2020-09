Aggressione a un giornalista | Beppe Grillo pubblica il video di ciò che è successo | “Guardate | resta in piedi”

(Di venerdì 18 settembre 2020) “Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti“. Cositorna sulla denuncia dell’inviato della trasmissione di Rete4 Dritto e rovescio che aveva accusato il fondatore del M5s di averlo aggredito sulla spiaggia di Marina di Bibbona sostenendo poi di aver riportato distorsioni e una prognosi di cinque giorni.trova etuttavia sul proprio blog ildella scena ripreso da una telecamera della reception del locale in cui si vede la “caduta” delma anche che lo stesso si rialza e continua a riprenderecon il suo telefonino. Un modo per smentire la versione dell’inviato che il comico commenta con la canzone Cinque giorni di Michele Zarrillo: un ...

"Attenzione! Le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità dei giornalisti onesti". Beppe Grillo non ci sta e, dopo la denuncia dell'inviato della trasmissione di Rete4 'Dritto e rovescio', ...