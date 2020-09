Vite al Limite Lee Sutton e Rena Kiser | 600 kg in 2 “Non riusciamo a fare l’amore”

(Di giovedì 17 settembre 2020)al. La trasmissione in onda sul canale 31, Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia di Lee eLa sesta stagione della popolare trasmissionealsi apre con una doppia puntata dai toni romantici. Pratogonista infatti è una coppia composta dae Lee. … L'articoloal. Lee, 600 kg in 2 “Nonl’amore” proviene da YesLife.it.

AndreaGnarluz : Famiglia pronta per una seduta di gruppo dal dottor Nowzarand di vite al limite #chilhavisto - CarloNonFarl0 : Ma è vite al limite? #chilhavisto - KoaSybille : I Cicatiello lí vedremo presto a Vite al Limite #chilhavisto - mmax_g : Ma è un crossover di vite al limite? #chilhavisto - zazoomblog : David Bolton Vite al limite: una complicazione ha rovinato tutto - #David #Bolton #limite: #complicazione -

Ultime Notizie dalla rete : Vite Limite

YouMovies

Una delle protagoniste di Vite al Limite che ha tenuto incollati allo schermo milioni di fan in tutto il mondo è, senza alcun dubbio, Pauline Potter. Secondo il Guinness World Record è la donna più pe ...Benji Bolton Vite al limite: la storia che sarà raccontata nella puntata di oggi parla di una storia di dimagrimento davvero particolare Anche oggi i telespettatori di Real Time potranno concentrare l ...Comunque per aver maggior dettagli e altre risposte non resta che guardare la puntata odierna e capire qual è stato il destino della Kirgan. Oggi su Real Time si… Leggi ...