Viabilità Roma Regione Lazio del 17-09-2020 ore 09 | 15

VIABILITÀ DEL 17 SETTEMBRE 2020 ORE 9:05 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALLA A1 FIRENZE Roma, CODE TRA IL BIVIO PER LA DIRAMAZIONE Roma NORD E GUIDONIA MONTECELIO VERSO Roma. PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LAURENTINA E TUSCOLANA E PIÙ AVANTI TRA PRENSTINA E TIBURTINA. IN INTERNA INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO; NEL SENSO OPPOSTO SI STA IN CODA TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO. ANCORA MOLTO TRAFFICATA LA CASSIA, TROVIAMO CODE A TRATTI TRA L'OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. CODE A TRATTI ANCHE SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TORRE GAIA

