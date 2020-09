Torna in aula il processo per la tragedia di Rigopiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Torna in aula oggi il maxi processo di Rigopiano a quasi otto mesi dall'ultima udienza per tentare di accertare le colpe legate alla tragedia nella quale persero la vita 29 persone ospiti dell'hotel di Farindola (Pescara) raso al suolo da una valanga il 18 gennaio del 2017.Una pausa lunga dovuta al Covid e ora, ancora all'udienza preliminare Torna a celebrarsi in quattro aule del tribunale di Pescara, che ospiteranno 30 imputati, i difensori e oltre 150 parti civili con i rispettivi avvocati divisi da postazioni separate da un pannello in plexiglass, che impone la presenza di non più di due persone per ogni tavolo.Nell'aula magna del tribunale di Pescara, sempre nel tentativo di rispettare le regole anti covid, verranno invece ospitati i parenti delle vittime che ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 18 settembre 2020)inoggi il maxidia quasi otto mesi dall'ultima udienza per tentare di accertare le colpe legate allanella quale persero la vita 29 persone ospiti dell'hotel di Farindola (Pescara) raso al suolo da una valanga il 18 gennaio del 2017.Una pausa lunga dovuta al Covid e ora, ancora all'udienza preliminarea celebrarsi in quattro aule del tribunale di Pescara, che ospiteranno 30 imputati, i difensori e oltre 150 parti civili con i rispettivi avvocati divisi da postazioni separate da un pannello in plexiglass, che impone la presenza di non più di due persone per ogni tavolo.Nell'magna del tribunale di Pescara, sempre nel tentativo di rispettare le regole anti covid, verranno invece ospitati i parenti delle vittime che ...

