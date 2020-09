Non sopporta più i suoceri ed evade dai domiciliari. "Meglio il carcere" (Di giovedì 17 settembre 2020) Vivere con i suoceri era peggio della galera, per questo un 20enne di Fondi, in provincia di Latina, è evaso dagli arresti domiciliari, che stava scontando nella casa della compagna. L’episodio si è verificato il 15 settembre,dopo dell’ennesimo litigio casalingo:Si legge sulla Stampa: Dopo il litigio con la famiglia della convivente il giovane decide di scendere in strada dove è stato raggiunto dai poliziotti del commissariato di Fondi allertati dai vicini. È a questo punto che l’uomo chiede la revoca del beneficio degli arresti domiciliari. Meglio recluso che dentro una cella. Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Vivere con iera peggio della galera, per questo un 20enne di Fondi, in provincia di Latina, è evaso dagli arresti, che stava scontando nella casa della compagna. L’episodio si è verificato il 15 settembre,dopo dell’ennesimo litigio casalingo:Si legge sulla Stampa: Dopo il litigio con la famiglia della convivente il giovane decide di scendere in strada dove è stato raggiunto dai poliziotti del commissariato di Fondi allertati dai vicini. È a questo punto che l’uomo chiede la revoca del beneficio degli arrestirecluso che dentro una cella.

Vivere con i suoceri era peggio della galera, per questo un 20enne di Fondi, in provincia di Latina, è evaso dagli arresti domiciliari, che stava scontando nella casa della compagna. L'episodio si è ...

