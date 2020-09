«Long Way Up»: il viaggio in moto di Ewan McGregor e Charlie Boorman arriva su Apple Tv Plus, tra adrenalina e meditazione (Di giovedì 17 settembre 2020) La prima volta che Ewan McGregor e Charlie Boorman hanno intrapreso un viaggio on the road è stato nel 2004. Il programma, andato in onda per la prima volta su Sky 1 in Inghilterra, si chiamava Long Way Around e vedeva i due attori percorrere in motocicletta 31mila chilometri spostandosi dall’Europa dell’Ovest all’Asia, passando per l’Ucraina, la Russia, la Mongolia, la Siberia e il Canada. A sedici anni da quell’esperienza, alla quale è seguita nel 2007 un’altra, intitolata Long Way Down, McGregor e Boorman si ricontrano in Long Way Up, un viaggio incredibile che porta i due da Ushuaia, in Argentina, a Los Angeles, negli Stati Uniti, 13mila miglia che attraversano 13 stati in 100 giorni. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) La prima volta che Ewan McGregor e Charlie Boorman hanno intrapreso un viaggio on the road è stato nel 2004. Il programma, andato in onda per la prima volta su Sky 1 in Inghilterra, si chiamava Long Way Around e vedeva i due attori percorrere in motocicletta 31mila chilometri spostandosi dall’Europa dell’Ovest all’Asia, passando per l’Ucraina, la Russia, la Mongolia, la Siberia e il Canada. A sedici anni da quell’esperienza, alla quale è seguita nel 2007 un’altra, intitolata Long Way Down, McGregor e Boorman si ricontrano in Long Way Up, un viaggio incredibile che porta i due da Ushuaia, in Argentina, a Los Angeles, negli Stati Uniti, 13mila miglia che attraversano 13 stati in 100 giorni.

_angels_0 : Long Way Down è una canzone stupenda ed è (forse) tra le mie protette di MITAM - corsedimoto : Da GAZZETTA MOTORI - Un viaggio attraverso 13 paesi, dall’Argentina a Los Angeles, per 100 giorni in sella alla ele… - Adrianaaaaaaaa : RT @impercezione: Solo il 2% di prevalenza negli Usa ma già 200k morti accertate It’s a long way to herd immunity, long long way https://t.… - BrunoMaggi : RT @impercezione: Solo il 2% di prevalenza negli Usa ma già 200k morti accertate It’s a long way to herd immunity, long long way https://t.… - impercezione : Solo il 2% di prevalenza negli Usa ma già 200k morti accertate It’s a long way to herd immunity, long long way -

Ultime Notizie dalla rete : Long Way «Long Way Up»: il viaggio in moto di Ewan McGregor e Charlie Boorman arriva su Apple Tv Plus, tra adrenalina e meditazione Vanity Fair.it Moto elettriche: Ewan McGregor, 20mila km in sella all’Harley LiveWire

Dopo i successi di Long Way Round e Long Way Down, Ewan McGregor torna ad essere il protagonista di una docu-serie a tema motociclistico. Nel nuovo Long Way Up l’attore scozzese grande appassionato di ...

Ewan McGregor: disavventure in sella alla sua Harley Davidsons elettrica

L’attore racconta i suoi viaggi nell’imminente docu-serie «Long Way Up». Nell’imminente docu-serie «Long Way Up» Ewan McGregor racconta i suoi incredibili viaggi carichi di emozioni ma anche di intopp ...

Obi-Wan Kenobi: Ewan McGregor rivela quando inizieranno le riprese della serie!

Dopo mesi di rumor e speculazioni è finalmente arrivato l'aggiornamento su Obi-Wan Kenobi che tutti i fan stavano aspettando. Intervistato da Entertainment Tonight per parlare del suo ruolo nella seri ...

Dopo i successi di Long Way Round e Long Way Down, Ewan McGregor torna ad essere il protagonista di una docu-serie a tema motociclistico. Nel nuovo Long Way Up l’attore scozzese grande appassionato di ...L’attore racconta i suoi viaggi nell’imminente docu-serie «Long Way Up». Nell’imminente docu-serie «Long Way Up» Ewan McGregor racconta i suoi incredibili viaggi carichi di emozioni ma anche di intopp ...Dopo mesi di rumor e speculazioni è finalmente arrivato l'aggiornamento su Obi-Wan Kenobi che tutti i fan stavano aspettando. Intervistato da Entertainment Tonight per parlare del suo ruolo nella seri ...