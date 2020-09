Ligue 1 2020/21, Marsiglia ko: il Saint Etienne vince ancora ed è primo (Di giovedì 17 settembre 2020) Se è presto per definirlo uno scontro diretto, non lo è per definire il Saint Etienne la protagonista assoluta di questo inizio di stagione in Ligue 1 2020/2021. La formazione allenata da Puel batte anche il Marsiglia e conquista il primo posto a punteggio pieno con nove punti, sei gol fatti e zero subiti. Dopo due vittorie consecutive contro Brest e Paris Saint Germain, arriva il primo ko stagionale per il Marsiglia condannato dalle reti di Amouma al 6′ e dal sigillo finale di Bouanga al 75′. Leggi su sportface (Di giovedì 17 settembre 2020) Se è presto per definirlo uno scontro diretto, non lo è per definire illa protagonista assoluta di questo inizio di stagione in/2021. La formazione allenata da Puel batte anche ile conquista ilposto a punteggio pieno con nove punti, sei gol fatti e zero subiti. Dopo due vittorie consecutive contro Brest e ParisGermain, arriva ilko stagionale per ilcondannato dalle reti di Amouma al 6′ e dal sigillo finale di Bouanga al 75′.

