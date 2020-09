La strategia di Salvini: «Più che al Mes, preferisco chiedere soldi ai risparmiatori italiani» (Di giovedì 17 settembre 2020) Matteo Salvini, nella giornata di oggi, è stato ospite della trasmissione Uno Mattina, collegata all’informazione del Tg1. Uno degli argomenti affrontati dal leader della Lega è stato quello del Mes e del fondo salva-stati a cui l’Italia potrebbe fare ricorso (ma il dibattito tra le forze del governo è aperto) per le spese di carattere sanitario. Un prestito con condizionali molto basse, il cui meccanismo è stato rivisto in chiave molto più favorevole proprio a causa della pandemia da coronavirus che è esplosa in Europa a partire da fine febbraio. L’argomento, però, viene liquidato e la strategia del leader della Lega sembra essere volta a costruire un asse tra Salvini e risparmiatori italiani. LEGGI ANCHE > L’innovativa ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 17 settembre 2020) Matteo, nella giornata di oggi, è stato ospite della trasmissione Uno Mattina, collegata all’informazione del Tg1. Uno degli argomenti affrontati dal leader della Lega è stato quello del Mes e del fondo salva-stati a cui l’Italia potrebbe fare ricorso (ma il dibattito tra le forze del governo è aperto) per le spese di carattere sanitario. Un prestito con condizionali molto basse, il cui meccanismo è stato rivisto in chiave molto più favorevole proprio a causa della pandemia da coronavirus che è esplosa in Europa a partire da fine febbraio. L’argomento, però, viene liquidato e ladel leader della Lega sembra essere volta a costruire un asse tra. LEGGI ANCHE > L’innovativa ...

