La Juventus vorrebbe fare un sondaggio per Eriksen dell’Inter (Di giovedì 17 settembre 2020) Uno degli acquisti più altisonanti del calciomercato invernale è stato quello di Christian Eriksen all’Inter. Tuttavia, il danese non è riuscito a imporsi nel calcio italiano e Conte l’ha spesso tenuto in panchina nonostante l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter. Adesso l’ex Tottenham pagato 20 milioni di euro non è più così sicuro di rimanere. A soli … L'articolo La Juventus vorrebbe fare un sondaggio per Eriksen dell’Inter Leggi su dailynews24 (Di giovedì 17 settembre 2020) Uno degli acquisti più altisonanti del calciomercato invernale è stato quello di Christianall’Inter. Tuttavia, il danese non è riuscito a imporsi nel calcio italiano e Conte l’ha spesso tenuto in panchina nonostante l’entusiasmo dei tifosi dell’Inter. Adesso l’ex Tottenham pagato 20 milioni di euro non è più così sicuro di rimanere. A soli … L'articolo Launperdell’Inter

GoalItalia : Douglas Costa vorrebbe giocarsi le sue opportunità ancora alla Juventus, ma per la società è sul mercato: si attend… - ASRunicoAmor : ?| #Karsdorp-#Genoa: Trattativa in stand-by. L'Olandese vorrebbe rimanere alla #Roma per guadagnarsi il posto, fren… - splugged : @DeUanEndOnli @Stefano02971282 @pisto_gol @26Fajojo Parrebbe un contenzioso, no? (tendo a non fidarmi dei giornalai… - newsseriea2 : ??CALCIOMERCATO ROMA ????: Dubbi per Karsdorp che non vorrebbe lasciare Roma per il Genoa. Grossa frenata quindi per… - GGobbissimo : RT @AJGNewsOfficial: #Pjaca vorrebbe rimanere alla #Juventus. Timidi, PER ORA, i contatti con il #Genoa. La squadra è molto colpita dalla d… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus vorrebbe La Juventus vorrebbe fare un sondaggio per Eriksen dell'Inter DailyNews 24 Suarez all'esame di italiano: calciomercato Juve, è la svolta?

Luis Suarez è arrivato a Perugia e sta sostenendo l'esame di italiano. E' questo il passaggio necessario che la Juventus ha aspettato tutta un'estate per poter avere ufficialmente la possibilità di po ...

Blog: Alla Juve continuano a fregarsene delle idee del mister

Ho letto la tesi il calcio che vorrei di Pirlo con cui ha guadagnato il patentino e non mi sembra per nulla quel Simone Inzaghi che la Juventus voleva per il dopo Sarri cioè un 3-5-2 fondamentalmente ...

Petagna: "Napoli, è la prima volta che mi capita. Gattuso mi ha voluto qui. Richiesta dai tifosi, unici"

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è stato intervistato su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Il centravanti ha parlato di questi primi giorni di Napoli e dei suoi obiettivi per il futuro: ...

Luis Suarez è arrivato a Perugia e sta sostenendo l'esame di italiano. E' questo il passaggio necessario che la Juventus ha aspettato tutta un'estate per poter avere ufficialmente la possibilità di po ...Ho letto la tesi il calcio che vorrei di Pirlo con cui ha guadagnato il patentino e non mi sembra per nulla quel Simone Inzaghi che la Juventus voleva per il dopo Sarri cioè un 3-5-2 fondamentalmente ...Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è stato intervistato su Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Il centravanti ha parlato di questi primi giorni di Napoli e dei suoi obiettivi per il futuro: ...