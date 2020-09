Kate Middleton e Louis in versione «baby umarell»: «Ama guardare i cantieri» (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi l’ha detto che guardare i cantieri stradali sia una passione da pensionati? Anche Louis di Cambridge, due anni compiuti a primavera, è infatti un grande amante di ruspe e martelli pneumatici: «Adora guardare gli escavatori», hanno rivelato il principe William e Kate Middleton parlando con un manager di Keltbray, una società inglese di costruzioni. «Gli piacerebbe tanto venire qui e osservare i lavori», hanno aggiunto. Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 settembre 2020) Chi l’ha detto che guardare i cantieri stradali sia una passione da pensionati? Anche Louis di Cambridge, due anni compiuti a primavera, è infatti un grande amante di ruspe e martelli pneumatici: «Adora guardare gli escavatori», hanno rivelato il principe William e Kate Middleton parlando con un manager di Keltbray, una società inglese di costruzioni. «Gli piacerebbe tanto venire qui e osservare i lavori», hanno aggiunto.

fossiFiga : 'Ma perché mi girano le palle? Ah, già, perché una sconosciuta mai vista, che abita dall'altra parte del mondo e co… - zazoomblog : Il royal look del giorno. Kate Middleton a Londra in rosso nel West End con chemisier “riciclato” - #royal #giorno.… - IOdonna : Il royal look del giorno. Kate Middleton a Londra, in rosso nel West End con chemisier “riciclato” - RoyalForumMoron : RT @theraccoonmorri: Cioè tu passeggi per Londra e incontri Kate Middleton con baby Louis - Actualite24FR : Kate Middleton: un mannequin Victoria’s Secret lui vole la vedette ! -