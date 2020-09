Il futuro è luminoso per Esport (Di giovedì 17 settembre 2020) Avreste mai detto, qualche tempo fa, che oltre che per la vostra squadra di calcio o basket, o per il/la tennista del vostro cuore, avreste palpitato anche per dei campioni di videogiochi? Forse no, ma uno dei fenomeni sportivi più incredibilmente di successo di questi ultimi anni è proprio quello dei tornei di videogames, i cosiddetti Esport. Un vero e proprio boom che, nato soprattutto nei paesi asiatici, si sta rapidissimamente diffondendo anche da noi. Non è più una sorpresa, ormai, vedere arene e palazzetti dello sport affollati di appassionati che vogliono seguire le fasi finali di un torneo di “calcio elettronico” oppure di alcuni videogames che hanno già scritto la storia di questa disciplina come League of Legends o Fortnite. Non solo: sempre più appassionati hanno anche iniziato a piazzare scommesse sugli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 17 settembre 2020) Avreste mai detto, qualche tempo fa, che oltre che per la vostra squadra di calcio o basket, o per il/la tennista del vostro cuore, avreste palpitato anche per dei campioni di videogiochi? Forse no, ma uno dei fenomeni sportivi più incredibilmente di successo di questi ultimi anni è proprio quello dei tornei di videogames, i cosiddetti. Un vero e proprio boom che, nato soprattutto nei paesi asiatici, si sta rapidissimamente diffondendo anche da noi. Non è più una sorpresa, ormai, vedere arene e palazzetti dello sport affollati di appassionati che vogliono seguire le fasi finali di un torneo di “calcio elettronico” oppure di alcuni videogames che hanno già scritto la storia di questa disciplina come League of Legends o Fortnite. Non solo: sempre più appassionati hanno anche iniziato a piazzare scommesse sugli ...

CorriereCitta : Il futuro è luminoso per Esport - 515GlobalEnergy : COSTRUISCI UN FUTURO PIÙ LUMINOSO CON NOI ??? Lavorando insieme a noi puoi ragiungere l'indipendenza finanziaria me… - monellovagabon1 : @GiusyScricciolo Purtroppo questo è.. E per modificare o cambiare le cose non servono solo i fondi di stato o uello… - tano2763 : RT @Sam_Ishtar: Manca Una Settimana. La stupenda #OndaCivica deve ribaltare le previsioni catastrofiche e convincere Tutti a #votareNO, si… - sebastianolarus : RT @Sam_Ishtar: Manca Una Settimana. La stupenda #OndaCivica deve ribaltare le previsioni catastrofiche e convincere Tutti a #votareNO, si… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro luminoso Il futuro è luminoso per Esport Il Corriere della Città Glauco Simonetti (Diritti al Futuro): "Lo sport può costruire bellezza e meraviglia"

Tutto doveva essere perfetto, pulito, ordinato, luminoso! La faccio breve: dopo mesi di allenamenti le emozioni positive dei ragazzi che erano vissuti in difficoltà crescevano e la loro squadra riuscì ...

Rieti, commozione per l'ultimo saluto alla giovane Livia Lestini

RIETI - Era affamata di vita, la giovane Livia Lestini. Quindici anni appena, una malattia l’ha portata via troppo presto dai suoi cari. Pur nella sofferenza, dai suoi occhi traspariva un grande caris ...

SL Green festeggia la storica inaugurazione di One Vanderbilt Avenue

SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), il maggior locatore di uffici di Manhattan, in collaborazione con i partner Hines e National Pension Service of Korea, oggi ha inaugurato One Vanderbilt Avenue, la t ...

Tutto doveva essere perfetto, pulito, ordinato, luminoso! La faccio breve: dopo mesi di allenamenti le emozioni positive dei ragazzi che erano vissuti in difficoltà crescevano e la loro squadra riuscì ...RIETI - Era affamata di vita, la giovane Livia Lestini. Quindici anni appena, una malattia l’ha portata via troppo presto dai suoi cari. Pur nella sofferenza, dai suoi occhi traspariva un grande caris ...SL Green Realty Corp. (NYSE: SLG), il maggior locatore di uffici di Manhattan, in collaborazione con i partner Hines e National Pension Service of Korea, oggi ha inaugurato One Vanderbilt Avenue, la t ...