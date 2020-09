Guardia | Sebastianelli | “Riqualificare aree dismesse o inutilizzate”

(Di giovedì 17 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSanframondi (Bn) – “La natura è forse la più grande risorsa e il più grande patrimonio indisponibile di cui possiamo godere, e un’adeguata azione di rispetto ambientale è il migliore investimento che si possa fare per il ben-essere nostro e dei cittadini del domani”. Inizia così una nota stampa a firma di Gabriele, candidato sindaco della lista “sei tu”. “Sanframondi – continua– è un territorio altamente sostenibile, e all’ecosostenibilità ambientale e alla valorizzazione dei beni naturalistici bisogna puntare per una sana crescita comunitaria. “sei tu” mira alla valorizzazione del ...

pengueraffaele : Guardia Sanframondi: presentazione del candidato alla carica di sindaco, Gabriele Sebastianelli -

Ultime Notizie dalla rete : Guardia Sebastianelli

anteprima24.it

Non si può certamente dimenticare la grande rete sociale e la straordinaria esperienza solidale che, dal nulla, è nata a Guardia nel periodo del lockdown causato dalla pandemia. Cittadini, volontari, ...Questa mattina, sulla pagina ufficiale della lista Guardia sei tu, in corsa nelle prossime elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, il candidato alla carica di sindaco, Gabriele Sebastianelli, h ..."Caldoro non deve certo giustificare i suoi toni in campagna elettorale, peraltro sempre molto pacati, al contrario del suo avversario principale, De Luca, che non è certo un campione di bon ton. Per ...