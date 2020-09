Grande Fratello Vip 5: chi entra nella casa venerdì 18 settembre (Di giovedì 17 settembre 2020) Il reality più atteso della stagione, dopo Temptation Island, è iniziato ma il cast non è ancora del tutto al completo. Bisognerà attendere infatti la serata di venerdì 18 settembre per avere tutti gli inquilini del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini oltre la famosa porta rossa. Tanti ancora i viris illustribus attesi nella casa più spiata d’Italia tra cui anche Elisabetta Gregoraci che avrebbe dovuto fare il suo ingresso già lunedì scorso, saltato all’ultimo per motivi personali. Con la serata di venerdì il cast sarà finalmente al completo: domani sera infatti, venerdì 18 settembre, entreranno nella casa tutti i concorrenti della quinta edizione del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Il reality più atteso della stagione, dopo Temptation Island, è iniziato ma il cast non è ancora del tutto al completo. Bisognerà attendere infatti la serata di venerdì 18per avere tutti gli inquilini delVip di Alfonso Signorini oltre la famosa porta rossa. Tanti ancora i viris illustribus attesipiù spiata d’Italia tra cui anche Elisabetta Gregoraci che avrebbe dovuto fare il suo ingresso già lunedì scorso, saltato all’ultimo per motivi personali. Con la serata di venerdì il cast sarà finalmente al completo: domani sera infatti, venerdì 18, entrerannotutti i concorrenti della quinta edizione del ...

