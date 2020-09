Ecco cosa fa adesso Antonio Ingroia: prova a candidarsi Sindaco a Campobello di Mazara (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ex magistrato è il lizza per diventare il primo cittadino di un piccolo comune siciliano. Ma con grandi ambizioni sostiene: «L'antimafia non è solo manette, ma serve al riscatto del territorio».Aspirante Sindaco di Campobello di Mazara: buche da sistemare, cittadini alle calcagna e improbabili consiglieri comunali. Avvocato Antonio Ingroia, chi gliel'ha fatto fare?Bah... è una bella domanda. La stessa che, da qualche giorno, mi fa mia moglie. E, a dire il vero, mi faccio pure io. Ha trovato la risposta?Mah... la convinzione che la Sicilia, anche nei territori più difficili, non sia condannata a convivere con la mafia, il malcostume e la scarsa educazione civica di chi butta l'immondizia per strada. Voglio provare a smentire Leonardo Sciascia, ... Leggi su panorama (Di giovedì 17 settembre 2020) L'ex magistrato è il lizza per diventare il primo cittadino di un piccolo comune siciliano. Ma con grandi ambizioni sostiene: «L'antimafia non è solo manette, ma serve al riscatto del territorio».Aspirantedidi: buche da sistemare, cittadini alle calcagna e improbabili consiglieri comunali. Avvocato, chi gliel'ha fatto fare?Bah... è una bella domanda. La stessa che, da qualche giorno, mi fa mia moglie. E, a dire il vero, mi faccio pure io. Ha trovato la risposta?Mah... la convinzione che la Sicilia, anche nei territori più difficili, non sia condannata a convivere con la mafia, il malcostume e la scarsa educazione civica di chi butta l'immondizia per strada. Vogliore a smentire Leonardo Sciascia, ...

