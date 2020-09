Coronavirus | salgono i casi in tutta Italia A Roma sono 131

Leggi su iltempo

(Di giovedì 17 settembre 2020) Crescono i nuovidiin, 1.585 nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.452 di mercoledì, per un totale di 293.025. Aumentano anche i decessi, 13, contro i 12 del giorno prima: 35.658 complessivamente. Tutte le regioni hanno riportato nuovi contagi, dalla Valle d'Aosta (1) e il Molise (2) alla Lombardia (281) e la Campania (195). E tutti i principali indicatori fanno segnare un incremento: gli attualmente positivi 41.413 (+881), i ricoverati 2.348 (+63), i pazienti in terapia intensiva 212 (+5). Anche i tamponi effettuati: 101.773, contro i 100.607 di mercoledì. Secondo il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli, «l'è il quarto Paese al mondo per numero di tamponi realizzati», ma la Fondazione Gimbe segnala invece un calo tendenziale. ...