Cina e Stati Uniti fanno la guerra a colpi di ambasciate (Di giovedì 17 settembre 2020) Fino ad oggi le due superpotenze del Terzo Millennio ci hanno abituati a scontri diplomatici, guerre commerciali e controllo dei mari. Ma c'è un altro elemento che in questo 2020 emerge dall'analisi delle relazioni estere dei due Paesi: Washington e Pechino sono alle prese con uno strano Risiko, ove le pedine sono state sostituite dalle … InsideOver.

