Cdp, Palermo “Progetto per il Grande Curi può diventare realtà” (Di giovedì 17 settembre 2020) PERUGIA (ITALPRESS) – “Siamo convinti che il progetto possa andare avanti con successo”. Così l'Ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio Palermo, parlando dello stadio Renato Curi. L'obiettivo è quello di sempre ma mai fino ad oggi portato a casa: il Grande Curi, ovvero un impianto sportivo moderno e sicuro e allo stesso tempo dotato di spazi per altre attività. Cdp è la più Grande istituzione finanziaria del Paese che oggi è in grado di progettare, finanziare e coinvolgere altri partner per realizzare un'operazione così onerosa e complessa. Quindi le parole di Palermo confermano i rumors sugli incontri positivi avvenuti in estate, con l'amministrazione comunale e il presidente Santopadre. Palermo, oggi ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) PERUGIA (ITALPRESS) – “Siamo convinti che il progetto possa andare avanti con successo”. Così l'Ad di Cassa Depositi e Prestiti, Fabrizio, parlando dello stadio Renato. L'obiettivo è quello di sempre ma mai fino ad oggi portato a casa: il, ovvero un impianto sportivo moderno e sicuro e allo stesso tempo dotato di spazi per altre attività. Cdp è la piùistituzione finanziaria del Paese che oggi è in grado di progettare, finanziare e coinvolgere altri partner per realizzare un'operazione così onerosa e complessa. Quindi le parole diconfermano i rumors sugli incontri positivi avvenuti in estate, con l'amministrazione comunale e il presidente Santopadre., oggi ...

nestquotidiano : Cdp, Palermo “Progetto per il Grande Curi può diventare realtà” - fondazionecrpg : RT @Affaritaliani: Nello Spazio CDP di Perugia sarà possibile incontrare i referenti CDP che forniranno supporto integrato aumentando la co… - zazoomblog : CDP Palermo: “La finanza deve adeguarsi all’industria senza infrastrutture non c’è sviluppo” - #Palermo: #finanza… - Affaritaliani : Nello Spazio CDP di Perugia sarà possibile incontrare i referenti CDP che forniranno supporto integrato aumentando… - Umbria24 : Nuovo Curi, accelerazione in vista. Palermo (Cdp): «Potrebbe essere tra i primi in Italia» -