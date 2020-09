Capri Comics | l’edizione 2020 sarà in formato digitale

(Di giovedì 17 settembre 2020) di Marco Milano Doveva essere l’ottava edizione del, ma l’appuntamento “dal vivo” con i fumetti sull’isola azzurra si terrà in tempi migliori e per ilarriva l’edizione online. E a sottolineare un rendez-vous inedito il titolo diedizione…settima e trequarti. Il festival del fumetto caprese, dunque, si prepara ad un’edizione 3.0 con un “7 e ¾”, che lascia ben sperare in un “pezzo” da recuperare, poi, “da vicino”. Intanto parte l’edizione attraverso il web e proprio con le pagine social del, sono state promosse le modalità del festival di quest’anno e le piccole sorprese che attenderanno gli appassionati del ...

