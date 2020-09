Calciomercato Juventus, Milik dice sì: effetto domino per Dzeko (Di giovedì 17 settembre 2020) L’atteso effetto domino pare sbloccarsi. Il Calciomercato della Juventus sembra pronto ad incastrare tutti i tasselli del puzzle riguardante il vasto valzer delle punte della Serie A, che a catena coinvolge anche Roma e Napoli. Edin Dzeko e Arkadiusz Milik i profili al centro delle voci e, ormai, dopo settimane di montagne russe, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo. Dzeko alla Juve e Milik alla Roma: questo l’esito di una negoziazione che viaggerebbe sempre più sui giusti binari, in attesa delle proverbiali conferme necessarie per tramutare le trattative da sogno a realtà. Il polacco avrebbe infatti finalmente deciso di dire sì ai giallorossi, aprendo in maniera forse risolutiva alla possibilità ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 17 settembre 2020) L’attesopare sbloccarsi. Ildellasembra pronto ad incastrare tutti i tasselli del puzzle riguardante il vasto valzer delle punte della Serie A, che a catena coinvolge anche Roma e Napoli. Edine Arkadiuszi profili al centro delle voci e, ormai, dopo settimane di montagne russe, l’affare sarebbe in dirittura d’arrivo.alla Juve ealla Roma: questo l’esito di una negoziazione che viaggerebbe sempre più sui giusti binari, in attesa delle proverbiali conferme necessarie per tramutare le trattative da sogno a realtà. Il polacco avrebbe infatti finalmente deciso di dire sì ai giallorossi, aprendo in maniera forse risolutiva alla possibilità ...

DiMarzio : #Calciomercato | Attaccante #Juventus, potrebbe essere la giornata decisiva. Gli ultimi aggiornamenti su #Dzeko e… - mirkocalemme : L'agente di #Milik è in arrivo: summit col giocatore, che oggi sentirà la #Roma. Offerti OLTRE 5 milioni netti e un… - DiMarzio : #Dzeko, #Suarez, #Giroud Capitolo attaccante: il punto in casa #Juventus #calciomercato - calciomercatoit : ?? #Juventus - #Milik-#Dzeko: ore decisive. C'è una possibilità per #Suarez - Hamami1Hamza : RT @Gazzetta_it: #Pirlo, c’è aria di #Dzeko: con #Milik verso la #Roma, Edin più vicino alla #Juve -