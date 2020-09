Calabria, il ciclone “Udine” si abbatte su Isola Capo Rizzuto: il video (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi 17 settembre 2020 alle ore 7 il ciclone di tipo tropicale “Udine” ha sfiorato le coste della Calabria, interessando pesantemente l’Isola di Capo Rizzuto. Il vortice depressionario si è creato tra il Mar Libico e il basso Ionio creando disagi sul litorale calabrese. Strade allagate e Statale chiusa per inondazioni. Registrata una notevole attività elettrica: 4000 fulmini in due ore. Danni a Isola Capo Rizzuto Erano le sette del mattino di oggi, 17 settembre 2020, quando un violento nubifragio si è scatenato a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. I cittadini si sono svegliati con strade comunali completamente allagate e la Statale 106 interrotta per ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 settembre 2020) Oggi 17 settembre 2020 alle ore 7 ildi tipo tropicale “Udine” ha sfiorato le coste della, interessando pesantemente l’di. Il vortice depressionario si è creato tra il Mar Libico e il basso Ionio creando disagi sul litorale calabrese. Strade allagate e Statale chiusa per inondazioni. Registrata una notevole attività elettrica: 4000 fulmini in due ore. Danni aErano le sette del mattino di oggi, 17 settembre 2020, quando un violento nubifragio si è scatenato anel Crotonese. I cittadini si sono svegliati con strade comunali completamente allagate e la Statale 106 interrotta per ...

