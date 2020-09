Bimbo positivo | chiusa sezione della scuola d’infanzia a Carlino

Leggi su udine20

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ladei “piccoli”dell’infanzia diè statain via precauzionale dopo che è stato accertato un caso di Covid-19 in unche aveva accusato una leggera sindrome influenzale. Lo conferma all’ANSA il sindaco Loris Bazzo.“La famiglia si è rivolta al pediatra, il quale ha consigliato, seppur in presenza di sintomi blandi, di procedere con il tampone, che ha dato esito– spiega il primo cittadino – Per questa ragione, l’interae l”insegnante di riferimento da questa mattina sono a casa in quarantena preventiva, in attesadiagnosi differenziale che sarà sicuramente disposta dal Dipartimento di ...