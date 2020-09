Bielorussia, Parlamento Ue: “Dopo il 5 novembre non riconosceremo più il presidente Lukashenko” (Di giovedì 17 settembre 2020) Il Parlamento “non riconosce il risultato delle elezioni presidenziali tenute in Bielorussia il 9 agosto” perché portate avanti “in palese violazione degli standard riconosciuti a livello internazionale” e non riconoscerà Lukashenko presidente “una volta che il suo mandato corrente sarà giunto al termine”, dopo il 5 novembre. È questo il contenuto della risoluzione adottata oggi dal Parlamento europeo che con 574 sì, 37 no e 82 astensioni ha condannato le violenze e la repressione del regime dopo le elezioni che hanno riconfermato per il sesto mandato l’eterno presidente Lukashenko. Una presa di posizione netta che arriva all’indomani delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che nel suo primo discorso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 settembre 2020) Il“non riconosce il risultato delle elezioni presidenziali tenute inil 9 agosto” perché portate avanti “in palese violazione degli standard riconosciuti a livello internazionale” e non riconoscerà Lukashenko“una volta che il suo mandato corrente sarà giunto al termine”, dopo il 5. È questo il contenuto della risoluzione adottata oggi daleuropeo che con 574 sì, 37 no e 82 astensioni ha condannato le violenze e la repressione del regime dopo le elezioni che hanno riconfermato per il sesto mandato l’eternoLukashenko. Una presa di posizione netta che arriva all’indomani delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che nel suo primo discorso ...

