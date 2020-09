Berlusconi: Fitto farà ripartire la Puglia (Di giovedì 17 settembre 2020) La soluzione per la Puglia è Raffaele Fitto. Ne è convinto Silvio Berlusconi. «La sinistra ha lasciato troppi problemi irrisolti, la Puglia ha diritto di ripartire e lo merita. Dobbiamo far crescere l'impresa privata, dare una prospettiva ai tanti giovani disoccupati che sono costretti a scegliere la strada dell'emigrazione e tutto questo grazie a Raffaele Fitto». Lo ha detto il leader di Forza Italia, intervenendo alla manifestazione a Bari con i 4 governatori di Forza Italia a supporto di Raffaele Fitto. «Ora abbiamo occasione di votare per Puglia nuova e diversa - ha aggiunto -. Mi rivolgo a chi pensa di non andare a votare. Platone diceva ai cittadini ateniesi che si meritavano un pericoloso governo di incapaci, 2300 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 17 settembre 2020) La soluzione per laè Raffaele. Ne è convinto Silvio. «La sinistra ha lasciato troppi problemi irrisolti, laha diritto die lo merita. Dobbiamo far crescere l'impresa privata, dare una prospettiva ai tanti giovani disoccupati che sono costretti a scegliere la strada dell'emigrazione e tutto questo grazie a Raffaele». Lo ha detto il leader di Forza Italia, intervenendo alla manifestazione a Bari con i 4 governatori di Forza Italia a supporto di Raffaele. «Ora abbiamo occasione di votare pernuova e diversa - ha aggiunto -. Mi rivolgo a chi pensa di non andare a votare. Platone diceva ai cittadini ateniesi che si meritavano un pericoloso governo di incapaci, 2300 ...

