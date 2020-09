X Factor riparte da Cinecittà, senza pubblico e con la ‘novità’ della Last Call (Di mercoledì 16 settembre 2020) X Factor 2020 X Factor torna nel segno del cambiamento, doveroso dopo la debolissima ultima edizione e in alcuni aspetti inevitabile a causa dell’emergenza sanitaria. Sigla e logo rinnovati, ma soprattutto una nuova giuria, completamente inedita rispetto a un anno fa: Emma Marrone e Hell Raton insieme a due vecchie conoscenze del talent di Sky Uno come Manuel Agnelli e Mika. Ma a cambiare è anche la location. X Factor 2020: selezioni al via a Cinecittà La macchina di X Factor si trasferisce a Roma per dare il via alle selezioni. Sarà il Teatro 5 di Cinecittà ad ospitare le Audizioni, con gli aspiranti concorrenti pronti a conquistare la giuria e avanzare fino ai live. Il regolamento non cambia (si passa alla fase successiva con almeno 3 “sì” su 4 dei giudici), ma a ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 16 settembre 2020) X2020 Xtorna nel segno del cambiamento, doveroso dopo la debolissima ultima edizione e in alcuni aspetti inevitabile a causa dell’emergenza sanitaria. Sigla e logo rinnovati, ma soprattutto una nuova giuria, completamente inedita rispetto a un anno fa: Emma Marrone e Hell Raton insieme a due vecchie conoscenze del talent di Sky Uno come Manuel Agnelli e Mika. Ma a cambiare è anche la location. X2020: selezioni al via a Cinecittà La macchina di Xsi trasferisce a Roma per dare il via alle selezioni. Sarà il Teatro 5 di Cinecittà ad ospitare le Audizioni, con gli aspiranti concorrenti pronti a conquistare la giuria e avanzare fino ai live. Il regolamento non cambia (si passa alla fase successiva con almeno 3 “sì” su 4 dei giudici), ma a ...

